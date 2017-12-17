Саша Обрадович: "Такие игры, как с "Зенитом", не очень хороши для здоровья тренера"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (87:84) отметил, что команда в двух половинах показала совершенно разную игру. По его словам, победить получилось за счет характера.

– Две игры подряд, похожие на эту, не очень хороши для здоровья тренера, - приводит пресс-служба турнира слова Обрадовича. - В предсезонке у нас была игра с турецкой командой, у которой мы выигрывали 20 оков, но в итоге уступили. Сегодня был примерно тот же сценарий. Третья четверть – один из самых важных моментов в игре. Особенно первые минуты – ты выходишь на вторую половину и тебе нужно показать свой настрой.

Возможно, это какая-то психологическая проблема. Все у нас в головах. Ни как болельщик, ни как игрок, ни как тренер я не сталкивался, чтобы одна команда в двух половинах показывала столь разную игру. Нам нужно учиться на таких играх. Хорошо, что мы выиграли. Нам удалось показать характер, мы сыграли командно. Но если мы хотим добиваться высоких результатов, то нужно показывать более стабильную игру.