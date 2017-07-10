Саша Обрадович: "Локомотив" ждет прогресса от Лэйси"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович уверен в том, что новичок кубанцев Тревор Лэйси может превратиться в баскетболиста высочайшего класса. Соглашение с 25-летним защитником, который ранее играл в "Динамо Сассари", рассчитано на два года.

– Тревор Лэйси имеет все шансы превратиться в игрока высочайшего класса, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Обрадовича. – Он был одним из лучших игроков в итальянской серии А, может играть на обеих позициях защитника, он разносторонне развит в профессиональном плане, отлично бросает из-за дуги. Мы ждем от него прогресса!

"Локомотив" подписал контракт с Тревором Лэйси ​