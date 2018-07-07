Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта

Группа "Химок" в социальной сети "ВКонтакте" не подтвердила гибель бывшего форварда команды Тайлера Ханикатта.



Ранее ряд иностранных СМИ сообщили, что 27-летний баскетболист был застрелен в своем доме в Лос-Анджелесе в результате перестрелки с полицейскими. Данную информацию подтвердили игроки "Химок", пожелавшие остаться неизвестными.



- Информация не подтверждена, расследование полиции LA (Лос-Анджелеса. - Прим. "СЭ") продолжается, - ответили "Химки" во "ВКонтакте" одному из пользователей на вопрос о смерти Ханикатта.

Отметим, что полицейское управление Лос-Анджелеса в своем Твиттере подтвердило информацию о гибели человека в результате перестрелки, при этом не раскрыв имя погибшего.

В прошлом сезоне Ханикатт провел за "Химки" 33 матча, в среднем набирая за игру 9,8 очков, делая 1,9 передачи и совершая 5,9 подборов.



Контракт игрока с "Химками" истек после сезона-2017/18, он являлся свободным агентом.