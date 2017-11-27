Павел Астахов: "Кризиса в "Химках" нет, Барцокасу нужно дать спокойно работать"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов отметил, что его команда в этом сезоне показывает нормальный результат. Астахов также добавил, что в подмосковном клубе нет кризиса.

– Мы понимали, что играем параллельно Евролигу и Единую лигу ВТБ, игры все серьезные, – цитирует "Р-Спорт" Астахова. – Если взять последний матч с "Фенербахче", то там маятник вполне мог качнуться в нашу сторону, нужно было забить один свободный бросок. Никакого кризиса у нас не вижу, просто надо помнить, что у нас новый тренерский штаб, много новых игроков. Нужно спокойно дать работать Барцокасу, и результат придет. Да и сейчас, к тому же, результат нормальный.