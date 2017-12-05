Павел Астахов: "Истории, что произошла в матче с УНИКСом, разрушают инвестиционную привлекательность российского спорта"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов раскритиковал решение директората Единой лиги ВТБ отклонить протест подмосковной команды на результат встречи с УНИКСом. Напомним, судьбу встречи регулярного чемпионата в Казани решили попадание Хоакина Колома за 4,5 секунды до конца и промах Джеймса Андерсона. В итоге директорат отклонил протест химчан, так как он был подан не по правилам. Также по решению директората УНИКС оштрафован на 100 тысяч рублей за неработающую систему видео повтора во время матча согласно статье 36.1 Регламента Единой лиги ВТБ.

– Руководство страны активно ратует за то, чтобы профессиональный спорт уходил от финансирования за счет госбюджета, – отметил Астахов. – При этом "Химки" – один из немногих клубов, который активно привлекает частных спонсоров и живет на их средства. Истории, вроде той, что произошла в матче с УНИКСом, разрушают инвестиционную привлекательность российского спорта и конкретно баскетбола. Потому что, если судьба матча решается не игроками, зачем тогда вообще вкладывать деньги в клубы и пытаться подписывать контракты с лучшими? Все равно победителей определят в кабинетах.