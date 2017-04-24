Павел Астахов: "Енисей" преподнесет несколько сюрпризов "Химкам"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов уверен, что "Енисей" преподнесет подмосковному клубу несколько сюрпризов в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ. Матчи в серии до трех побед пройдут 4, 6 и 9 мая и, если потребуется, 11 и 14 мая.

- Не спешил бы думать о встрече с "Зенитом" в полуфинале, потому что "Енисей" достойный соперник, который, уверен, преподнесет нам несколько сюрпризов, - цитирует "Р-Спорт" Астахова. - Так что пока все мысли о первом раунде, а дальше будет видно. Еще ведь надо посмотреть, как "Зенит" сыграет с ВЭФом. Кажется, что все расклады понятны, что не должно быть проблем, но мы прекрасно помним, как три года назад считались фаворитами в серии с "Нижним", а в итоге без вариантов проиграли 0-3, поэтому нельзя заранее расслабляться.

Если подводить итоги регулярного чемпионата, то, конечно, мы планировали занять второе место. Безусловно, на результате сказалось и наше поражение от ВЭФа в самом первом матче, и две зрелищные игры с "Зенитом", в которых победил, скажем так, сильнейший на тот день. Потенциально мы могли победить, но "Зенит" был терпеливее, точнее, поэтому третье место мы заняли справедливо, это то место по итогам регулярного чемпионата, которое мы заслуживаем.