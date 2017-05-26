Овечкин посетил матч ЦСКА - "Локомотив"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин посетил первый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом". Перед началом встречи известный хоккеист в холле арены раздавал автографы.

Напомним, что в первом раунде плей-офф армейцы были сильнее "Астаны" (3-0), а краснодарский клуб обыграл УНИКС со счетом 3-1.