19:58 26 мая | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Овечкин посетил матч ЦСКА - "Локомотив"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин посетил первый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом". Перед началом встречи известный хоккеист в холле арены раздавал автографы.

Напомним, что в первом раунде плей-офф армейцы были сильнее "Астаны" (3-0), а краснодарский клуб обыграл УНИКС со счетом 3-1.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Металлург_

Говорят, что igogohruhru кур доят

07:08

igogohruhru

сбитый летчик. говорят он теперь пиццу по домам в вашингтоне развозит

20:06 26 мая