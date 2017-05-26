Овечкин посетил матч ЦСКА - "Локомотив"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин посетил первый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом". Перед началом встречи известный хоккеист в холле арены раздавал автографы.
Напомним, что в первом раунде плей-офф армейцы были сильнее "Астаны" (3-0), а краснодарский клуб обыграл УНИКС со счетом 3-1.
Приехал @ovi8! Начинаем автограф-сессию! pic.twitter.com/jCUHEWBSD7– CSKA Moscow (@cskabasket) 26 мая 2017 г.
_Металлург_
Говорят, что igogohruhru кур доят
07:08
igogohruhru
сбитый летчик. говорят он теперь пиццу по домам в вашингтоне развозит
20:06 26 мая