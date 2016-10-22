Олег Окулов: "Енисею" удавалось держаться по счету в матче с "Нижним Новгородом"

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (99:93). По его мнению, соперник мог недооценить "Енисей", победив его в предсезонном матче ранее.

– Так получилось, что на выезде команда потратила слишком много эмоций. Не удалось создать комфортные условия для тех, кто эмоционально выплеснулся в игре с "Локо", и дать в Болгарии какую-то паузу, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Окулова. – Мы прилетели в Красноярск вчера утром, соответственно это все накапливается и наслаивается на тех, кто играет очень много, в этом плане "Нижний Новгород" был более свежий и отдохнувший. Тем не менее, удалось, во-первых, держаться по счету. Во-вторых, нам на руку сработало, то что мы не стали упираться в товарищеской игре с "Нижним Новгородом" в Латвии. Сколько ни говори команде о том, что соперник может показать другой баскетбол, чем в предыдущей игре, все равно у игроков в голове остается, что они выигрывали и выигрывали много. Сегодня была тяжелая игра, но нам удалось переломить ход встречи и защищаться чуть-чуть лучше, чем они.