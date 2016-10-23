Нобель Бунгу-Коло: "Я использую матч с "Локомотивом" как пример для дальнейших выступлений за "Химки"

Нападающий "Химок" Нобель Бунгу-Коло после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива-Кубани" (73:65) отметил, что его команда играла в скоростной баскетбол и набрала легкие очки в начале встречи. Француз наряду с Алексеем Шведом стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко.

- Это был очень важный матч для нашей команды, - приводит пресс-служба "Химок" слова Бунгу-Коло. - Мы проиграли в первой игре лиги ВТБ и должны были лучше выступить сегодня. Команда хорошо начала, у нас были быстрые прорывы, мы набирали легкие очки и играли в скоростной баскетбол.

Рад тому, как выступил сегодня, но главное – победа команды, все получилось хорошо. Надеюсь, я использую этот матч как пример для дальнейших выступлений за "Химки". "Локо" – хорошая команда, и мы знали, что они могут сделать рывок. Матч был очень ровным, но соперник совершал рывки. В концовке уже мы контролировали ход встречи.