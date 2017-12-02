"Нижний Новгород" уступил "Автодору", несмотря на 25 очков Еловаца

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Автодор" на своей площадке обыграл "Нижний Новгород" – 84:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард нижегородцев Стеван Еловац, набравший 25 очков. У хозяев 20 очками отметился Брэнден Фрэзир.

Для команды из Саратова победа стала четвертой в семи играх. "Автодор" занимает шестое место в таблице регулярки. "Нижний" с четырьмя поражениями в шести матчах идет восьмым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) – "Нижний Новгород" – 84:75 (23:16, 21:13, 18:23, 22:23)

А: Фрэзир (20), Кларк (14 + 13 подборов), Клименко (14), Даунс (10), Робинсон (9 + 10 передач).

Н: Еловац (25), Стребков (15), Одум (8).