MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ получит отечественный автомобиль

MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 11 февраля в Сочи, получит в подарок автомобиль УАЗ "Патриот", сообщает Eurosport. В этом поединке сойдутся команды "Звезд России" и "Звезд мира".

В стартовом составе россиян сыграют: Дмитрий Хвостов ("Локомотив"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА). На матч за легионеров выйдут: Милош Теодосич, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Кит Лэнгфорд, Артем Параховский (оба - УНИКС), Янис Тимма ("Зенит").