19:11 6 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ получит отечественный автомобиль

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MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 11 февраля в Сочи, получит в подарок автомобиль УАЗ "Патриот", сообщает Eurosport. В этом поединке сойдутся команды "Звезд России" и "Звезд мира".

В стартовом составе россиян сыграют: Дмитрий Хвостов ("Локомотив"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Виктор ХряпаАндрей Воронцевич (оба - ЦСКА). На матч за легионеров выйдут: Милош Теодосич, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Кит Лэнгфорд, Артем Параховский (оба - УНИКС), Янис Тимма ("Зенит").

Дополнительная информация

http://www.eurosport.ru/basketball/story_sto6050484.shtml

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