Марко Тодорович: "Многие команды играют в Химках без особого давления"

Центровой "Химок" Марко Тодорович отметил, что матч Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (90:84) получился для его команды сложным. По его словам, команда была хорошо готова к этому поединку.

– Матч получился тяжелым. Перед игрой тренер говорил, что "Нижний" бьется все сорок минут. Многие команды из Лиги ВТБ, которые приезжают в Химки, играют без особого давления и показывают баскетбол более высокого качества, поэтому такие клубы тяжело обыгрывать, – цитирует официальный сайт "Химок" Тодоровича. – В составе "Нижнего" хорошие игроки, которые здорово атакуют и борются до конца. Вторую половину мы провели намного лучше, чем первую. Порой тяжело проводить весь матч на одном уровне. Соперник имел удачные отрезки, набирая много очков, поэтому порой ты смотришь на табло и ведешь "+10", а через две минуты имеешь всего "+2". Но мы к этому готовились, боролись, и очень рады победе. Сейчас это самое главное.