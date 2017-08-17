"Локомотив" продлил контракт с Коллинзом

Краснодарский "Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Марди Коллинзом. Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

– Коллинз – это одна из причин, почему на протяжении большей части сезона мы показывали очень качественный баскетбол, – сказал главный тренер "Локо" Саша Обрадович. – Он был и он будет лидером команды, и я ожидаю, что это будет касаться не только игры на паркете, но и поведения в раздевалке

В прошлом сезоне он в среднем набирал по 12,2 очка, делал по 4,9 подбора и 3,6 передачи за игру в чемпионате Единой Лиги ВТБ.