"Локомотив" обыграл "Цмоки", ВЭФ уступил "Автодору"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Локомотив" на своей площадке обыграл "Цмоки-Минск" – 81:72. Самым результативным игроком встречи с 21 очком стал защитник гостей Антонио Грэйвз. У краснодарцев по 16 баллов набрали Кевин Джонс и Андрей Зубков.

В другом поединке ВЭФ на выезде проиграл "Автодору" – 84:96. 35 очков набрал центровой хозяев Николас Миннерат. Тем не менее команда из Саратова не сумела выйти в плей-офф, оставшись на 10-м месте в таблице.

"Локомотив" завершил регулярку на четвертой строчке и в первом раунде плей-офф сыграет с УНИКСом. ВЭФ стал седьмым и теперь встретится с занявшим второе место "Зенитом". "Цмоки" также остался без плей-офф, одержав за весь сезон пять побед.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) – "Цмоки-Минск" (Минск) – 81:72 (23:21, 18:17, 18:18, 22:16)

Л: К. Джонс (16 + 12 подборов), Зубков (16), Хвостов (13 + 7 передач).

Ц: Грэйвз (21), Грэй (14), Кудрявцев (8).

"Автодор" (Саратов) – ВЭФ (Рига) – 96:84 (23:23, 24:22, 21:19, 28:20)

А: Миннерат (35), Д. Адамс (19 + 7 передач), Хантер (15), Фрэйзер (10).

В: Гордон (17 + 8 передач), Мейерс (15), Ричард (13), Шкеле (11).