Центровой Кайл Лэндри покинул "Зенит" после истечения срока контракта с клубом, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. Канадец выступал за "Зенит" с 2014 года.

"Зенит" благодарит Кайла за его игру и профессионализм, которые он демонстрировал на протяжении всех трех сезонов в составе нашей команды, и желает ему успехов в будущем", – говорится на сайте клуба.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 10,9 очка, делал по 4,7 подбора и 1,5 передачи за игру. В составе клуба он дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата.