"Калев" обыграл "Енисей", Миркович и Бриско набрали по 20 очков

"Калев" в гостях победил "Енисей" со счетом 91:88 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В составе команды из Таллина по 20 очков набрали Бранко Миркович и Айзея Бриско.

У красноярской команды 16 очков на счету Забиана Дауделла, 15 очков – у Сулеймана Браймо.

"Калев" занимает 9-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, "Енисей" располагается на 11-й строчке.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Калев" (Таллин) – 88:91 (23:21, 23:27, 27:17, 15:26)

Е: Дауделл (16), Браймо (15), Хиллиард (14).

К: Миркович (20), Бриско (20), Кангур (10).