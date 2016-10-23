Игорь Грищук: "Цмоки-Минск" контролировал всю игру с "Калевом"

Главный тренер "Цмоки-Минска" Игорь Грищук выразил радость по поводу победы над "Калевом" (88:81 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ. Он признался, что победа далась его команде непросто.
– Радует, что мы выиграли. Было тяжело, особенно в дополнительной пятиминутке, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТЮ. – Я думаю, те, кто пришли на матч, остались довольны. Всю игру мы контролировали почти до последнего и в конце победили.
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http://www.vtb-league.com/ru/news/tsmoki-silnee-kaleva-v-overtajma/