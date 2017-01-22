"Химки" победили "Калев", Швед набрал 18 очков

"Химки" на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанесли поражение "Калеву" – 81:57. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 18 очков. Подмосковный клуб занимает третье место в таблице турнира. "Калев" идет на 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – "Калев" (Таллин) – 81:57 (16:8, 22:16, 21:16, 22:17)

Х: Швед (18 + 6 передач), Тодорович (13 + 7 подборов), Пуллен (11), Лиходей (10).

К: Глэднесс (12), Лютыч (11), Сокк (9).