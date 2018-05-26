"Химки" обыграли "Локомотив-Кубань" во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

"Химки" дома обыграли "Локомотив" (77:72) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед с 32 очками. У проигравших 19 баллов на счету Дмитрия Кулагина.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Химок". Третья игра серии пройдет 28 мая.
Единая Лига ВТБ
1/4 финала
Второй матч
Химки - Локомотив (Краснодар) - 77:72 (15:23, 19:16, 21:16, 22:17)
26 мая. Химки. "БЦ МО".
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http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/calendar/