"Химки" делегируют Зубкова в сборную России

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов сообщил о том, что решением руководства клуба из двух баскетболистов, вызванных в сборную России на февральские матчи квалификации Кубка мира-2019, в расположение команды Сергея Базаревича отправится форвард Андрей Зубков.

По его словам, защитник Алексей Швед на этот период сосредоточится на решении задач желто-синих, которым предстоят важные игры.

– К нашему сожалению, клубы продолжают оставаться заложниками конфликтной ситуации, возникшей в европейском баскетболе из-за несогласованности позиций ФИБА и Евролиги, и повлиять на ее разрешение мы возможности не имеем, – приводит пресс-служба желто-синих слова Астахова. – В преддверии очередных матчей сборной России мы вместе с тренерским штабом и защитником нашей команды Алексеем Шведом детально проанализировали все возможные варианты.

Учитывая плотный график выступления в Евролиге и Единой лиге, турнирную ситуацию и важность предстоящих встреч для нашей команды (матч, который может напрямую повлиять на выход в плей-офф Евролиги, "Химки" – "Панатинаикос", состоится 23 февраля, в один день с игрой сборной), было принято совместное решение о том, что в феврале Швед сосредоточится на выполнении клубных задач.

Но мы также понимаем важность отборочных игр для сборной России. И несмотря на то, что это значительно ослабит наш ростер, Андрей Зубков отправится в расположение национальной команды и поможет сборной добиться успеха в предстоящих играх.