Фрэнк Элегар: "Локомотив" не хочет заканчивать сезон на стадии 1/4 финала"

Центровой "Локомотива" Фрэнк Элегар прокомментировал поражение своей команды от "Химок" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб добился победы со счетом 79:66.

- Мы реализовали всего шесть трехочковых из 22 попыток, – цитируют "Известия" Элегара. – Соперник заметно превзошел нас по этому показателю (13 из 33) и выиграл эту игру. Посмотрим, что будет дальше, но уверяю вас, мы не хотим закончить сезон на стадии 1/4 финала. Мы будем биться до конца.