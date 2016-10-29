Евгений Бабурин: "Стоило "Локомотиву" чуть ослабить давление, "Нижний" наказывал за это"

Защитник "Локомотива" Евгений Бабурин после победы над "Нижним Новгородом" (93:66) в матче Единой лиги ВТБ отметил, что несмотря на счет, игра сложилась довольно непросто.

- Было очевидно, что обе команды настраивались только на победу, потому что в Единой Лиге ВТБ они еще не выигрывали, - цитирует "Р-Спорт" Бабурина. - Просто "Нижний Новгород" выиграл в Кубке Европы, возможно, их это немного расхолодило да еще и отняло дополнительных сил. А мы были злыми за домашнее поражение от "Ульма" и вышли более злыми и заряженными на борьбу.

При этом ни в коем случае нельзя было списывать "Нижний" со счетов. Стоило нам чуть ослабить давление, как они тут же нас наказывали за это и несколько раз подбирались к нам достаточно близко. Сыграли сегодня лучше, чем в предыдущих матчах, но до оптимального состояния и нам, и нашему сегодняшнему сопернику пока еще очень далеко.