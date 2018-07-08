Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным и близким Ханикатта

Единая лига ВТБ в Твиттере выразила соболезнования родным и близким бывшего форварда "Химок" Тайлера Ханикатта, который 7 июля был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе после инцидента с перестрелкой. Баскетболисту было 27 лет.

Ханикатт выступал за подмосковную команду с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 годы. В прошлом сезоне Ханикатт провел за "Химки" 33 матча, в среднем набирая за игру 9,8 очков, делая 1,9 передачи и совершая 5,9 подборов. Контракт игрока с "Химками" истек после сезона-2017/18, он являлся свободным агентом.

Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Тайлера Ханикатта, который вчера был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе после инцидента с перестрелкой.



Ему было 27 лет. pic.twitter.com/U9Jc6z1Pl1 – VTB United League (@VTBUL) 8 июля 2018 г.

Экс-игрок "Химок" Ханикатт застрелен в США //

Кто такой Тайлер Ханикатт