Димитрис Итудис: "Сейчас "Астана" показывает баскетбол высокого уровня"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Астаны" подчеркнул, что соперник сейчас показывает игру высокого уровня. Он также добавил, что для армейцев будет важно энергично провести эту встречу.

– Переходим к игре Лиги ВТБ после трудной двухматчевой недели в Евролиге. Нам противостоит "Астана", амбициозная команда, постепенно добавляющая по ходу сезона и недавно едва не преподнесшая сюрпризы "Химкам" и УНИКСу, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Сейчас "Астана" показывает баскетбол высокого уровня, в ее составе несколько атлетичных и энергичных игроков.

Определенно, они отдохнули лучше, чем мы, потому ключевым моментом для нас будет провести игру на таком же уровне энергии. Кроме того, хотел бы отметить, что играем в рождественский день, и я хотел бы поздравить всех, кто отмечает этот праздник.

Матч ЦСКА – "Астана" состоится завтра, 25 декабря, и начнется в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, набрав 18 очков из 18 возможных. "Астана" идет на 11-й позиции, на счету команды 11 баллов после девяти 9 игр.