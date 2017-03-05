Димитрис Итудис: "С первых минут перекрыли кислород основному плеймейкеру "Нижнего"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Нижним Новгородом" (101:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заявил, что сопернику сложно было организовать игру, так как его подопечные удачно выключили из игры лидеров "Нижнего". Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице, "Нижний" идет на 9-й строчке.

– Хочу поздравить свою команду с очередной победой на выезде, – цитирует сайт лиги ВТБ Итудиса. – С первых минут мы смогли перекрыть кислород основному плеймейкеру "Нижнего" Кенни Бойнтону, потому что без него, а также без отсутствовавшего в составе Ивана Стребкова нашим соперникам было сложно в организации игры. Мы придерживались нашего плана на протяжении всего матча, и я постарался распределить время на площадке между всеми нашими игроками. Хочу отметить, что сегодня мы сделали почти 30 передач и показали хорошую командную игру.