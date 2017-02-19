Димитрис Итудис: "Ошибки "Локомотива" - следствие агрессивной игры ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над "Локомотивом" (83:77) отметил напряженный характер встречи. Наставник отметил, что его подопечные действовали агрессивно и заставляли соперника ошибаться.

– Это была тяжелая игра против очень хорошего соперника, – приводит официальный сайт лиги слова Итудиса. – Мы сегодня сыграли солидно, особенно в защите. Мы сумели заставить "Локомотив" совершить 17 потерь, хотя у соперников есть отличные разыгрывающие. Эти ошибки стали следствием нашей агрессивности. Поздравляю игроков с очередной победой в очень конкурентной лиге. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас.