Димитрис Итудис: "Кулагин ужасно провел концовку, но что с того?"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал, что Дмитрий Кулагин провалил концовку первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Химками" (94:88). Также он выделил удачную игру Семена Антонова, забросившего три трехочковых и набравшего 16 очков.

– Большую часть матча мы провели на серьезном уровне, доминировали, хотя и бросали с плохим процентом, – цитирует "Р-Спорт" Итудиса. – Это серия, поэтому мы должны были дать отдохнуть лидерам. Нужно разобрать ошибки, готовиться к следующей игре.

Не понимаю, почему вы хотите говорить о последних семи минутах, что вы хотите услышать? Да, Кулагин ужасно провел концовку, как и все, кто находился на площадке, но что с того? Главное, мы повели в серии.

За вопрос про Семена Антонова спасибо, это позитивный вопрос. История Антонова – это пример для всех игроков. Он знает свою роль, он ждал своего шанса и стал настоящим икс-фактором в первой игре финала.

Следующая встреча серии состоится 10 июня.