Димитрис Итудис: "Игра с "Нижним" для ЦСКА будет зависеть от энергии и мотивации"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" отдал должное сопернику. Игра состоится завтра и начнется в 17.00 по московскому времени.

- "Нижний" всегда был конкурентоспособной командой и остается таковой в этом сезоне, несмотря на все перемены, – приводит пресс-служба клуба слова Итудиса. – Их нападение строится, прежде всего, на трио защитников – Стребкове, Кэйне и Бойнтоне, они эффективны в быстрой игре и после пик-н-роллов, играют в агрессивный баскетбол. После отличного выступления против "Басконии" игра для нас будет зависеть от энергии и мотивации.