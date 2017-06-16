Димитрис Итудис: "Хайнс – символ ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул, что центровой Кайл Хайнс является символом клуба. По словам специалиста, продление контракта с американцем поможет армейцам в завоевании трофеев.

– Для нас естественно продолжить работать вместе, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Кайл – часть ЦСКА, практически символ клуба, игрок, отдающийся больше, чем на сто процентов. Пусть ему не хватает роста, он компенсирует сантиметры сердцем и желанием, являясь одним из лучших на своей позиции.

Мы отлично знаем друг друга, порой нам достаточно просто посмотреть друг другу в глаза, чтобы Кайл понял мои мысли. Очень рад, что мы продолжим сотрудничество. Его опыт, знания и целеустремленность помогут клубу, он будет примером для молодых игроков, желающих прогрессировать.

Хайнс подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА ​