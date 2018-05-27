Димитрис Итудис: "ЦСКА нужна еще одна"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над ВЭФ (100:80, 2-0 в серии) во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ отметил, что команда плохо начала, но смогла исправить ситуацию во второй четверти. По его словам, соперник заслуживает множества добрых слов.

– Поздравляю команду со второй победой. Нам нужна еще одна, чтобы выйти в "Финал четырех", - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. - Говоря об игре, мы очевидно плохо начали в обороне, но во второй четверти сумели многое поменять, стали больше использовать "мэтчап"-защиту, доминировали на подборе – если не ошибаюсь, выиграли период 20-6 по отскокам, стали вынуждать соперников терять мячи. Хочу сказать, что ВЭФ заслуживает множества добрых слов.

Им также приходится играть в двух турнирах, включая национальный чемпионат, при этом это очень хорошая команда в плане тренерской работы, подбора игроков. Да, против рижан в этом сезоне мы набираем более 100 очков в среднем, но, поверьте, это совсем не просто, нам приходится много поработать ради этого. Счет матча не имеет значения, мы в плей-офф, а это квинтэссенция баскетбола. Хочу также поблагодарить наших болельщиков, которые поддержали нас сегодня.