Димитрис Итудис: "ЦСКА был намного лучше "Локомотива"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после второго матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с "Локомотивом" (84:71, счет в серии – 2-0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил, что его команда объективно превосходила оппонента.

– Поздравляю команду со второй победой в серии и показанной игрой, – приводит официальный сайт турнира слова Итудиса. – Мы были намного лучше, особенно во второй половине. Мы лучше оборонялись, нам было, на что положиться, даже при том, что в какой-то момент у "Локо" было "+1". У соперников хорошая команда, но при всем уважении, мы играли лучше, мы заставили краснодарцев совершить 18 потерь, хорошо боролись на подборе, были изобретательны и мобильны. Наше нападение вынуждало либо фолить, либо упускать открытые броски. Теперь мы едем в гости и понимаем, что серия заканчивается только после трех побед. Хочу снова поблагодарить болельщиков, которые нас сегодня здорово поддержали. Когда их собирается так много, когда они так болеют за команду, парни играют намного лучше.