Де Коло - MVP ноября в Единой лиге ВТБ

Защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам ноября, сообщает Твиттер турнира. Француз набирал в среднем за матч 28,5 очка, совершая 6,5 передачи, 3,5 подбора и 1,5 перехвата. Его показатель эффективности действий - 33,0 балла.

В споре за звание MVP прошедшего месяца де Коло опередил центрового "Локомотива" Фрэнка Элегара и форварда ЦСКА Никиту Курбанова.

После четырех матчей ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 7 победы в 7 матчах.