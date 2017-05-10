ЦСКА обыграл "Астану" и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл "Астану" (91:73) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары "Локомотив" - УНИКС.

В составе ЦСКА 18 очков набрал Нандо Де Коло, у проигравших лучшим снайпером стал Роберт Лаури - 20 очков.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Третий матч

"Астана" - ЦСКА (Москва) - 73:91 (15:19, 10:25, 25:20, 23:27)

10 мая. Астана. "Сарыарка".

Счет в серии: 0-3

А: Лаури (20), Крубалли (12 + 9 подборов), Одом (11 + 8 подборов);

Ц: Де Коло (18 + 8 передач), Фридзон (14), Фрилэнд (13).