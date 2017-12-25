ЦСКА обыграл "Астану" и по-прежнему не проигрывает в Единой лиге

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на своей площадке нанес поражение "Астане" – 79:63. 14 очками у хозяев отметился Кори Хиггинс. У казахстанцев столько же на счету Джастина Картера.

Для армейцев эта победа стала десятой в десяти играх регулярки. Подопечные Димитриса Итудиса лидируют в турнирной таблице. "Астана" с двумя победами занимает 12-ю строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Астана" – 79:63 (21:16, 19:14, 17:18, 22:15)

Ц: Хиггинс (14), Хантер (13 + 7 подборов), М. Кулагин (12), Фридзон (9).

А: Картер (14), Каселакис (12 + 7 подборов), Грант (11).