"Автодор" расторг контракт с Ключниковым

Защитник Федор Ключников покинул "Автодор", сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. О причинах принятого решения не сообщается.

В этом сезоне 27-летний баскетболист провел в составе четыре матча, в среднем набирая 3.3 очка и делая один подбор и 0.5 передачи за 12.3 минуты. В шести играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 1.3 очка, 0.2 передачи и 0.2 подбора за 6.4 минуты.