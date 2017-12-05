"Автодор" расторг контракт с Ключниковым

Защитник Федор Ключников покинул "Автодор", сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. О причинах принятого решения не сообщается.
В этом сезоне 27-летний баскетболист провел в составе четыре матча, в среднем набирая 3.3 очка и делая один подбор и 0.5 передачи за 12.3 минуты. В шести играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 1.3 очка, 0.2 передачи и 0.2 подбора за 6.4 минуты.
Дополнительная информация
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2836-avtodor-parted-ways-with-kliuchnikov