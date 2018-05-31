"Автодор" объявил об уходе главного тренера Пашутина

"Автодор" на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Евгения Пашутина. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Пашутин принял команду в середине ноября 2017 года. С "Автодором" он одержал 12 побед в 19-ти матчах Единой Лиги ВТБ, приведя клуб к рекордному в новейшей истории 5-ому месту по итогам регулярного чемпионата.



В четвертьфинальной серии плей-офф "Автодор" трижды уступил "Зениту" и завершил сезон на итоговом 6-м месте.