Артем Параховский: "Пусть Томич думает, как против меня играть"

Центровой УНИКСа Артем Параховский выразил уверенность в том, что разгром "Енисея" (100:56) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ придаст казанцам уверенности. По словам баскетболиста, удачный старт сезона должен помочь его команде перед встречей с "Барселоной" в Евролиге.

– Сегодня у нас много чего получалось. Мы показали зрелищную игру, – цитирует пресс-служба УНИКСа Параховского. – Отмечу сделанными нами 28 передач. Мы играли с хорошим настроем на победу, были легки на подъем. Такой хороший старт в сезоне – три победы из трех поможет нам перед встречей с "Барселоной". Победы добавят нам психологической уверенности в своих силах. Значит, мы можем играть с любым соперником в Евролиге.

– Что думаете о предстоящей дуэли с хорватским центровым "Барселоны" Анте Томичем (218 см рост, у Артема – 211)?

– Это пускай он думает, как против меня играть!