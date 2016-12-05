Артем Клименко: "Переход в УНИКС - новый вызов в карьере"

Центровой УНИКСа Артем Клименко отметил, что переход в казанский клуб из "Автодора" станет для него новым вызовом в карьере. УНИКС 2 декабря подписал арендное соглашение до конца сезона с Клименко. 22-летний центровой ранее выступал за "Автодор", из которого привлекался в сборную России.

– Переход в УНИКС это новый вызов для меня, новая ступень, – цитирует "Р-Спорт" Клименко. – Это мой только второй клуб в профессиональной карьере, поэтому мне остается только работать и доказывать, что я перешел сюда не просто так. Полечу с командой в Грецию на игру с "Олимпиакосом".

Переход не был большой неожиданностью. Он обсуждался в течение некоторого времени, все было обговорено, а не так, что случилось за один день. Я рад, что мне предоставилась возможность играть за клуб, который участвует в Евролиге. Когда узнал об интересе УНИКСа, то подумал и согласился. Но долго думать не пришлось.