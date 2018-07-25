Андрей Ватутин: "Однажды чуть не подрались с Кущенко на площадке в три утра"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "СЭ" рассказал о нюансах работы спортивного менеджера. Также он вспомнил случай, когда чуть не подрался с нынешним президентом Единой лиги Сергеем Кущенко.

– Многие думают, что быть президентом клуба, как и любым начальником – непыльная работа. Как вы думаете, почему существует такой стереотип и есть ли в нем хоть доля правды?

– Пыли действительно мало, ответственности много. Руководителем в спорте хорошо быть, когда выигрываешь. Оступился – и ты уже стоишь крайним. Это интересная работа, связанная с общением с сотнями людей, с разными характерами, ее особенность в том, что для большинства результат твоих трудов и трудов менеджмента оценивается по результату на паркете. Ты можешь сделать все, но кто-то не попадет штрафной, потеряет мяч, сфолит – и все сгорело, ты на обочине. Такая черно-белая история, выиграл или проиграл. "Засасывает" страшно, адреналин кипит, а научиться спокойному отношению ко всему невозможно.

– Приходилось ли вам в буквальном смысле слова ночевать на работе?

– Бог миловал. Разве что допоздна какой-нибудь матч посмотреть по ТВ или что-то подобное. Один раз, пожалуй, прецедент был. В 2003-м мы впервые претендовали на выход в "Финал четырех", тогда, если не ошибаюсь, выиграли дома, и остались в ЦСКА смотреть другой матч, от которого зависел наш проход. Там выиграл, кто надо, ожидание переросло в празднование, а празднование – в баскетбольный матч. Мы с Сергеем Кущенко играли друг против друга, как часто говорит Евгений Пашутин – играли и сердцем, и кость в кость. В какой-то момент чуть не подрались, а дело было, думаю, около трех утра. (Антон БАБОШИН)

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