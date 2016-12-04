25 очков Лоури помогли "Астане" победить "Цмоки-Минск"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Астана" на своей площадке нанесла поражение "Цмоки-Минск" – 84:67. Самым результативным игроком встречи стал вышедший со скамейки разыгрывающий хозяев Роберт Лоури, набравший 25 очков. Для его команды эта победа стала пятой в восьми играх "регулярки".

"Астана" поднялась на шестое место в сводной таблице. "Цмоки" идет девятым. Для минчан поражение стало пятым в последних шести встречах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" – "Цмоки-Минск" (Минск) – 84:67 (19:13, 21:18, 21:18, 23:18)

А: Лоури (25), Миллер (21), Катцивелис (13).

Ц: Грэй (16), Гагич (13 + 12 подборов), Милошевич (10).