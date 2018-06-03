СМИ: Пашутин возглавит "Канту"

Бывший главный тренер "Автодора" Евгений Пашутин может возглавить итальянский баскетбольный клуб "Канту", утверждает Sportando. 49-летний специалист покинул саратовский клуб в мае.

Итальянский клуб недавно расстался с главным тренером Марко Содини. В прошедшем сезоне "Канту" вышел в плей-офф чемпионата Италии с шестого места, но в четвертьфинале проиграл "Милану" (0:3).

Пашутин возглавлял "Автодор" с середины ноября 2017 года. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 5-е место. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ "Автодор" уступил санкт-петербургскому "Зениту" в серии до трех побед со счетом 0-3, завершив сезон на 6-м месте.