MVP прошлого сезона чемпионата России покинула УГМК

Атакующий защитник Дайана Таурази покидает УГМК. О причинах ухода 35-летней американки не сообщается.

Таурази выступала за екатеринбургскую команду с 2012 года. За пять лет в клубе она стала шестикратной чемпионкой России, двукратной обладательницей кубка и двукратной победительницей Евролиги. По итогам прошлого сезона американка была признана MVP чемпионата России.

– Сегодня настал день от всего сердца сказать "Большое Спасибо" человеку, вклад которого в успехи и историю баскетбольного клуба УГМК трудно вместить в какие-либо слова, – гласит сообщение на официальном сайте клуба. – Поэтому просто большое спасибо тебе, Дайана! Ты стала сердцем и душой нашего клуба и нашего города!