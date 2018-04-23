Форвард "Уникахи" потерял сознание во время матча. Видео

Форвард "Уникахи" Джефф Брукс потерял сознание во время матча чемпионата Испании с "Валенсией". Обморок у спортсмена случился во время четвертой четверти и не сопровождался никакими столкновениями.

28-летнйи форвард был сразу же госпитализирован в больницу Валенсиии. Как сообщает клуб в своем официальном Твиттере, сейчас спортсмена продолжают обследовать, но ему лучше, он в сознании.

– Сначала я подумал, что он столкнулся с кем-то головами, – сказал тренер "Уникахи" Жоан Пласа. – Но оказалось, что он просто упал сам по себе. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Но все это очень неприятно.