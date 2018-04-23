Форвард "Уникахи" потерял сознание во время матча. Видео

Форвард "Уникахи" Джефф Брукс потерял сознание во время матча чемпионата Испании с "Валенсией". Обморок у спортсмена случился во время четвертой четверти и не сопровождался никакими столкновениями.
28-летнйи форвард был сразу же госпитализирован в больницу Валенсиии. Как сообщает клуб в своем официальном Твиттере, сейчас спортсмена продолжают обследовать, но ему лучше, он в сознании.
– Сначала я подумал, что он столкнулся с кем-то головами, – сказал тренер "Уникахи" Жоан Пласа. – Но оказалось, что он просто упал сам по себе. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Но все это очень неприятно.
🏥 Noticias desde el Hospital de la Fe de Valencia@Free_Brooks21 continúa realizándose pruebas y parece ir todo bien. El jugador ha permanecido consciente en todo momento.@acbcom #ÁnimoJeff #YoSoyDelUnicaja 💚💜💪 pic.twitter.com/Ev7aDz4DKj– UnicajaCB (@unicajaCB) 22 апреля 2018 г.