13:25 | БАСКЕТБОЛ

Экс-глава РФБ Аникеева останется под домашним арестом до 6 октября

0
0
0

Пресненский суд Москвы до 6 октября продлил срок домашнего ареста бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, обвиняемой в мошенничестве. Аникеевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет заключения. Следствие считает ее причастной к уголовному делу, возбужденному 29 декабря прошлого года, по факту хищения со счетов РФБ нескольких десятков миллионов рублей путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Аникеевой меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 октября", – цитирует ТАСС представителя суда.

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/3573605

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ