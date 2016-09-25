22:13 25 сентября | БАСКЕТБОЛ

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского

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ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского. В финале турнира армейцы победили "Маккаби" – 95:73. ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в седьмой раз подряд.

Ранее в поединке за третье место "Панатинаикос" переиграл УНИКС – 69:58.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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foreverCSKAforever

С победой!!!

08:13 26 сентября

spetrov

ЦВБП!

22:46 25 сентября

DAVI SVININU!

30 лет за ЦСКА Да сегодня просто хорошо!))) ЦВБП!

22:34 25 сентября

30 лет за ЦСКА!

DAVI SVININU! - Чувак, если бы наши вчера выиграли, был бы праздник точно, а так просто хорошо.)))

22:30 25 сентября

DAVI SVININU!

Да сегодня просто праздник какой-то!

22:25 25 сентября

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