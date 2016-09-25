ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского. В финале турнира армейцы победили "Маккаби" – 95:73. ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в седьмой раз подряд.

Ранее в поединке за третье место "Панатинаикос" переиграл УНИКС – 69:58.