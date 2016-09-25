ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского. В финале турнира армейцы победили "Маккаби" – 95:73. ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в седьмой раз подряд.
Ранее в поединке за третье место "Панатинаикос" переиграл УНИКС – 69:58.
ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского. В финале турнира армейцы победили "Маккаби" – 95:73. ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в седьмой раз подряд.
Ранее в поединке за третье место "Панатинаикос" переиграл УНИКС – 69:58.
foreverCSKAforever
С победой!!!
08:13 26 сентября
spetrov
ЦВБП!
22:46 25 сентября
DAVI SVININU!
30 лет за ЦСКА Да сегодня просто хорошо!))) ЦВБП!
22:34 25 сентября
30 лет за ЦСКА!
DAVI SVININU! - Чувак, если бы наши вчера выиграли, был бы праздник точно, а так просто хорошо.)))
22:30 25 сентября
DAVI SVININU!
Да сегодня просто праздник какой-то!
22:25 25 сентября