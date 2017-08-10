Зак Рэндольф арестован за хранение марихуаны на продажу

Форвард "Сакраменто" Зак Рэндольф был арестован в среду вечером за хранение марихуаны с намерением продажи, утверждает TMZ. Полицейские из управления Лос-Анджелеса прибыли по анонимному вызову и обнаружили большую группу людей, куривших "травку" и громко слушавших музыку. Более того, они даже перекрыли движение на дороге.

Нарушители спокойствия попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками правопорядка. Среди них оказался и Рэндольф. Отмечается, что из-за масштаба беспорядков полицейским пришлось вызвать подкрепление. Шесть автомобилей полиции пострадали – у них были разбиты окна, зафиксированы и другие повреждения.

У арестованных были изъяты два пистолета, наркотики и значительная сумма наличных. При этом неизвестно, что из этого могло принадлежать именно 36-летнему баскетболисту.

Напомним, что Рэндольф лишь в прошлом месяце перебрался в "Сакраменто" после восьми сезонов в "Мемфисе". Форвард подписал двухлетний контракт с "Кингз" на 24 миллиона долларов. Это не первые его проблемы с законом.

Дважды баскетболиста задерживали за вождение в нетрезвом виде. В 2006 году Рэндольфа обвиняли в изнасиловании, но его вина так и не была наказана. При этом в Мемфисе форвард активно участвовал в различных благотворительных проектах. При этом близкие к нему люди винили в проблемах с законом Рэндольфа его окружение.