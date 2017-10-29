"Юта" победила "Лейкерс", Донован набрал 22 очка

"Юта" обыграла "Лейкерс" со счетом 96:81 в матче регулярного чемпионата НБА. "Джазз" прервали двухматчевую серию поражений.

В составе победителей 22 очка набрал Митчелл Донован, 21 очко на счету Рики Рубио. В "Лейкерс" 16 очков набрал Брэндон Ингрэм, 15 очков у Джордана Кларксона. Второй номер драфта-2017 Лонзо Болл набрал 9 очков и сделал 4 передачи.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" – "Лейкерс" – 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)

Ю: Митчелл (22), Рубио (21), Фэйворс (14 + 10 подборов)

Л: Ингрэм (16), Кларксон (15), Болл (9)