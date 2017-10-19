"Вашингтон" обыграл "Филадельфию", 26 очков Уайтсайда не спали от поражения "Майами"

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 120:115 в стартовом матче регулярного чемпионата НБА. Лидеры "Уизардз" Брэдли Бил и Джон Уолл набрали по 25 и 28 очков соответственно. Марцин Гортат оформил дабл-дабл (16 очков и 17 подборов).

В составе "Филадельфии" дебютировал первый номер драфта-2017 Марцел Фульц, на счету которого 10 очков и 3 подбора за 17 минут. Звезда "76-х" Джоэль Эмбиид записал на свой счет 18 очков и 13 подборов.

В другой встрече "Детройт" победил "Шарлотт" (102:90). В составе победителей дабл-дабл на счету Тобиаса Харриса (27 очков и 10 подборов), центровой Андре Драммонд записал на свой счет 8 очков и 13 подборов. 24 очка в составе "Хорнетс" набрал Кемба Уолкер.

Дабл-дабл Николы Вучевича (19 очков и 13 подборов) помог "Орландо" обыграть "Майами" (116:109). 23 очка в составе победителей набрал Эван Форнье. Лучшим в составе "Хит" стал Хассан Уайтсайд – на его счету 26 очков и 22 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Шарлотт" – 102:90 (29:27, 27:18, 26:25, 20:20)

Д: Харрис (27 + 10 подборов), Брэдли (15), Джексон (13)

Ш: Уолкер (24), Ламб (15), Ховард (10 + 15 подборов)

"Орландо" – "Майами" – 116:109 (32:37, 26:18, 30:23, 28:31)

О: Форнье (23), Вучевич (19 + 13 подборов), Росс (15)

М: Уайтсайд (26 + 22 подбора), Драгич (17), Уэйтерс (15).

"Вашингтон" – "Филадельфия" – 120:115 (32:23, 24:36, 34:23, 30:33)

В: Уолл (28), Бил (25), Гортат (16 + 17 подборов)

Ф: Ковингтон (29), Эмбиид (18 +13 подборов), Симмонс (18 + 10 подборов)