15:13 | Баскетбол — НБА

Уилл Пердью: "Джордан никогда не сказал бы того, что произнес Джеймс"

Четырехкратный чемпион НБА Уилл Пердью считает, что его бывший партнер по "Чикаго" Майкл Джордан нашел бы способ, как прекратить доминирование "Голден Стэйт" и "Кливленда" в лиге. Также он раскритиковал подход лидера "Кавальерс" Леброна Джеймса к работе.

– Я не знаю, как именно, но Джордан бы что-то предпринял, – цитирует NВC Пердью. – Он, конечно, не лишился бы сна на несколько недель, но нашел бы способ прекратить их доминирование.

Я слышал, как Леброн однажды сказал: "Я сделал все, что в моих силах, оформил трипл-дабл и буду хорошо спать этой ночью, несмотря на поражение". Эти слова никогда бы не произнес Джордан. Даже сейчас, когда проигрывает в чем-то, он расстраивается, а не думает о том, что все сделал. Есть люди, которые хотят побеждать, а есть те, кто побеждает. Джордан всегда побеждает.

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